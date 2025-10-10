Antonella Elia rinvia il matrimonio con Pietro Delle Piane Balivo li provoca | Si concretizza o era solo scena?

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonella Elia e Pietro Delle Piane tornano a parlare del loro matrimonio nello studio de La Volta Buona. Dopo averlo rinviato più volte, il fatidico giorno non è stato ancora fissato. La battuta di Caterina Balivo: "Ho visto la proposta di matrimonio in Tv, era solo scena?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

antonella - elia

