Antonella Elia rinvia il matrimonio con Pietro Delle Piane Balivo li provoca | Si concretizza o era solo scena?
Antonella Elia e Pietro Delle Piane tornano a parlare del loro matrimonio nello studio de La Volta Buona. Dopo averlo rinviato più volte, il fatidico giorno non è stato ancora fissato. La battuta di Caterina Balivo: "Ho visto la proposta di matrimonio in Tv, era solo scena?". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Pietro Delle Piane: “Matrimonio con Antonella Elia? Ci sarà, ma…”/ Lei non si trattiene: “Sei un ca*asotto!” - Antonella Elia senza filtri con il compagno Pietro Delle Piane: dai retroscena sul matrimonio alla ‘ramanzina’ colorita a La Volta Buona. Segnala ilsussidiario.net