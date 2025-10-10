Antinfluenzale al via le vaccinazioni in farmacia | Tutto pronto tante prenotazioni

Le farmacie sono pronte per cominciare a effettuare le vaccinazioni antinfluenzali. Da lunedì 13 ottobre scenderanno in campo prendendo parte attivamente alla campagna vaccinale antinfluenzale accanto ai medici di medicina generale, ai pediatri di famiglia (per bambini e ragazzi), alle Rsa (per gli ospiti e gli operatori) e ai centri vaccinali delle Asst. Il dottor  Ernesto De Amici, noto farmacista bergamasco, spiega: “Nelle farmacie le somministrazioni prenderanno il via il 13 ottobre e saranno rivolte a tutti i cittadini che ne facciano richiesta. La vaccinazione è raccomandata a tutti, in modo particolare alle persone che fanno parte delle categorie a rischio, ossia gli individui più fragili come gli anziani, le persone immunocompromesse, le persone con patologie croniche e le donne in gravidanza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

