Antinfluenzale al via le vaccinazioni in farmacia | Tutto pronto tante prenotazioni
Le farmacie sono pronte per cominciare a effettuare le vaccinazioni antinfluenzali. Da lunedì 13 ottobre scenderanno in campo prendendo parte attivamente alla campagna vaccinale antinfluenzale accanto ai medici di medicina generale, ai pediatri di famiglia (per bambini e ragazzi), alle Rsa (per gli ospiti e gli operatori) e ai centri vaccinali delle Asst. Il dottor Ernesto De Amici, noto farmacista bergamasco, spiega: “Nelle farmacie le somministrazioni prenderanno il via il 13 ottobre e saranno rivolte a tutti i cittadini che ne facciano richiesta. La vaccinazione è raccomandata a tutti, in modo particolare alle persone che fanno parte delle categorie a rischio, ossia gli individui più fragili come gli anziani, le persone immunocompromesse, le persone con patologie croniche e le donne in gravidanza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Vaccinazioni in Toscana: dal primo ottobre parte campagna antinfluenzale e contro il Covid
Da lunedì 13 ottobre inizio le vaccinazioni antinfluenzale. Lunedì 13 ottobre dalle 12.30 alle 13.30 a Vejano e mercoledi 15 ottobre dalle 12.00 alle 14.00 ad Oriolo sarà possibile vaccinarsi senza necessità di prenotazione. In tali occasione sarà possibile pren - facebook.com Vai su Facebook
Federfarma Napoli e Ordine: al via il vaccino antinfluenzale over 60 in farmacia - Federfarma Napoli e Ordine dei farmacisti hanno attivato la rete delle farmacie per la campagna antinfluenzale. farmaciavirtuale.it scrive
Campagna vaccinale antinfluenzale: al via la somministrazione nelle farmacie in questa Regione (informazioneoggi.it) - Oltre che presso i medici di base, si potrà usufruire del servizio dei farmacisti. Si legge su informazioneoggi.it