Anticipazioni Tradimento stasera 10 ottobre 2025 | Guzide si vendica di Tarik Umit vede Yesim con un uomo il mistero di Dundar si infittisce

Ilgiornaleditalia.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ozan indaga sulla morte dell’uomo che Dundar credeva suo padre, scoprendo che è morto carbonizzato in un incidente sospetto Le anticipazioni della puntata della soap turca Tradimento, in onda stasera, venerdì 10 ottobre 2025 su Canale 5, rivelano tanti colpi di scena, tensioni familiari e nuo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

anticipazioni tradimento stasera 10Le anticipazioni di “Tradimento”: Güzide scopre che Dündar potrebbe non essere suo figlio - Lei vuole ottenere la casa che le era stata promessa, lui vede l’occasione di liberarsi finalmente di Yesim D opo la pausa estiva, Tradimento è tornata conf ... iodonna.it scrive

anticipazioni tradimento stasera 10Tradimento, le anticipazioni di stasera (venerdì 10 ottobre): Guzide vuole vendicarsi di Tarik, Umit è pronto a dichiararsi a Yesim - Stasera in tv, venerdì 3 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5, vedremo numerosi colpi di scena. Come scrive msn.com

