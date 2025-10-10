Antepongono la politica alla pace La rabbia dello staff di Trump dopo la non assegnazione del Nobel

Ilgiornale.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L' assegnazione del Premio Nobel per la Pace 2025 a María Corina Machado non ha esattamente accontentato tutti. Da parte delle più importanti istituzioni italiane ed europee la decisione è stata sicuramente accolta con grande sosddisfazione, con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha scritto sul proprio profilo X in lingua spagnola direttamente alla vincitrice: " Questo premio onora non solo il tuo coraggio e la tua convinzione. Ma ogni voce che si rifiuta di essere messa a tacere. In Venezuela e in tutto il mondo. Invia un messaggio potente. Lo spirito di libertà non può essere imprigionato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

antepongono la politica alla pace la rabbia dello staff di trump dopo la non assegnazione del nobel

© Ilgiornale.it - "Antepongono la politica alla pace". La rabbia dello staff di Trump dopo la non assegnazione del Nobel

In questa notizia si parla di: antepongono - politica

antepongono politica pace rabbia"Antepongono la politica alla pace". La rabbia dello staff di Trump dopo la non assegnazione del Nobel - Se da una parte le istituzioni italiane ed europee plaudono alla decisione del Comitato Nobel, dall'altra la Casa Bianca attacca gli organizzatori del Premio: "Non ci sarà mai nessuno come Trump in gr ... Da msn.com

antepongono politica pace rabbiaCasa Bianca: "Comitato Nobel antepone la politica alla pace" - Così in un post su X il portavoce Steven Cheung dopo l'assegnazione del Premio Nobel per la Pace alla leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Antepongono Politica Pace Rabbia