Antepongono la politica alla pace La rabbia dello staff di Trump dopo la non assegnazione del Nobel
L' assegnazione del Premio Nobel per la Pace 2025 a María Corina Machado non ha esattamente accontentato tutti. Da parte delle più importanti istituzioni italiane ed europee la decisione è stata sicuramente accolta con grande sosddisfazione, con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha scritto sul proprio profilo X in lingua spagnola direttamente alla vincitrice: " Questo premio onora non solo il tuo coraggio e la tua convinzione. Ma ogni voce che si rifiuta di essere messa a tacere. In Venezuela e in tutto il mondo. Invia un messaggio potente. Lo spirito di libertà non può essere imprigionato.
"Antepongono la politica alla pace". La rabbia dello staff di Trump dopo la non assegnazione del Nobel - Se da una parte le istituzioni italiane ed europee plaudono alla decisione del Comitato Nobel, dall'altra la Casa Bianca attacca gli organizzatori del Premio: "Non ci sarà mai nessuno come Trump in gr ...
Casa Bianca: "Comitato Nobel antepone la politica alla pace" - Così in un post su X il portavoce Steven Cheung dopo l'assegnazione del Premio Nobel per la Pace alla leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado