Another Love replica puntata 10 ottobre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 10 ottobre – la soap turca Another Love.  Nella puntata odierna Dogan invia un’e-mail a Kenan con una foto di Irfan legato e incappucciato in cui minaccia di ucciderlo se non leggerà in diretta un messaggio in sua vece. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

