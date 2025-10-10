Anno Omega quando tutto ebbe inizio di Maria Letizia Avato al Teatro di Documenti

“Ci aggiriamo in sospensione su quel che resta della nostra Terra, senza più il timore di cadere o di soffrire. Anche le parole sono cambiate oramai, vetuste idee di bene e di male, di gioia e dolore, hanno lasciato il posto alla levità del volo nel quale sappiamo di esistere, nonostante tutto. 🔗 Leggi su Romatoday.it