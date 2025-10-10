Annalisa | Vivo la sessualità in maniera libera con mio marito non mi manca niente I 40 anni? Vissuti malissimo
Esce oggi, venerdì 10 ottobre, il nuovo album di Annalisa 'Ma io sono fuoco', anticipato dai singoli Maschio e Piazza San Marco (quest'ultimo in duetto con Marco Mengoni) che sono già dei successi. Per l'occasione la cantante si è raccontata in un'intervista al Messaggero dove, oltre all'aspetto. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: annalisa - vivo
“Ma io sono fuoco” è il titolo del nuovo disco di Annalisa, presentato dal vivo durante l’esclusivo release party. Oltre ai singoli “Maschio” e “Piazza San Marco”, la cantante ha eseguito per la prima volta anche “Amica”, “Emanuela” ed “Esibizionista” ? - facebook.com Vai su Facebook