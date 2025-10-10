Annalisa si trasforma | Con le nuove canzoni mi sento a casa

Iltempo.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Canzoni inedite, un tour e tanti nuovi progetti per Annalisa. L'autrice di Savona ha pubblicato «Ma io sono fuoco», 11 brani in cui duetta anche con Marco Mengoni e Paolo Santo. Annalisa, cosa vuol dire il titolo «Ma io sono fuoco»? «È una reazione a qualcosa che succede. Come se fosse una risposta al mio disco precedente. E poi siamo finiti nel vortice.ma io sono fuoco. Nella vita ci sono fasi diverse e cose che sembrano negative ma che possono essere trasformate in opportunità. Essendo fuoco e avendo la capacità di trasformarsi si possono guardare le cose da un punto di vista diverso». Lei in quale fase si trova adesso? «Mi sento a fuoco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

annalisa si trasforma con le nuove canzoni mi sento a casa

© Iltempo.it - Annalisa si trasforma: "Con le nuove canzoni mi sento a casa"

In questa notizia si parla di: annalisa - trasforma

Piazza San Marco: il duetto di Annalisa e Marco Mengoni che trasforma l’amore in poesia urbana

annalisa trasforma nuove canzoniAnnalisa si trasforma: "Con queste canzoni mi sento a casa" - L’autrice di Savona ha pubblicato «Ma io sono fuoco», 11 brani in cui ... iltempo.it scrive

annalisa trasforma nuove canzoniAnnalisa torna con Ma io sono fuoco, il nuovo album tra metamorfosi, nuove sfide e suoni tra passato e presente - We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... Come scrive vogue.it

Cerca Video su questo argomento: Annalisa Trasforma Nuove Canzoni