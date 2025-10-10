Annalisa si trasforma | Con le nuove canzoni mi sento a casa

Canzoni inedite, un tour e tanti nuovi progetti per Annalisa. L'autrice di Savona ha pubblicato «Ma io sono fuoco», 11 brani in cui duetta anche con Marco Mengoni e Paolo Santo. Annalisa, cosa vuol dire il titolo «Ma io sono fuoco»? «È una reazione a qualcosa che succede. Come se fosse una risposta al mio disco precedente. E poi siamo finiti nel vortice.ma io sono fuoco. Nella vita ci sono fasi diverse e cose che sembrano negative ma che possono essere trasformate in opportunità. Essendo fuoco e avendo la capacità di trasformarsi si possono guardare le cose da un punto di vista diverso». Lei in quale fase si trova adesso? «Mi sento a fuoco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

