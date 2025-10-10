Annalisa pubblica Ma io sono fuoco | tracce e collaborazioni del nuovo album

Dilei.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Annalisa torna con un nuovo album: la cantante pubblica Ma io sono fuoco, un nuovo progetto discografico a due anni dall’uscita e dal successo E poi siamo finiti nel vortice. Un album denso che, tra collaborazioni e tracce edite e inedite, regala ai fan della cantante una nuova parte del percorso che l’ha resa una delle cantanti italiane più amate del momento. Annalisa, il nuovo album è “Ma io sono fuoco”. Difficile immaginare un momento più bello per Annalisa: la cantante è ormai entrata nella lista delle artiste più amate e continua a macinare successi con una bravura che lascia ipotizzare che, per lei, sia tutto facile. 🔗 Leggi su Dilei.it

