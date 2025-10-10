Annalisa la festa dei 40 anni con 3 persone | Avrei voluto solo piangere tutto il giorno
Annalisa, nota cantante, si è sempre distinta, oltre che per la sua voce, anche per la sua lontananza dai riflettori. Il 5 Agosto, l’ex allieva di “Amici” ha compiuto 40 anni. Nessuna festa in grande, solo una semplice serata trascorsa in compagnia dei genitori e del marito. Le sue parole in merito a quel giorno:” . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
In questa notizia si parla di: annalisa - festa
Ieri con Annalisa Corrado in collegamento con Elly Schlein alla Festa Nazionale de l'Unità a Reggio Emilia. Una bellissima manifestazione di solidarietà e di affetto alla Global Sumud Flottilla. Vogliamo rompere l'assedio di Gaza e portare aiuti umanitari. - facebook.com Vai su Facebook
Annalisa, la festa dei 40 anni con 3 persone: “Avrei voluto solo piangere tutto il giorno” - Nessuna festa in grande, solo una semplice serata trascorsa in compagnia dei genitori e del marito. Segnala dailynews24.it
Annalisa Scarrone: 40 ára velgengni fjarri sviðsljósinu - Un traguardo significativo per l’artista, che ha scelto di festeggiare in modo intimo, lontano dall’attenzione de ... Secondo notizie.it