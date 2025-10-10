Annalisa il nuovo disco e la paura del futuro | Ora sono più onesta i giudizi non mi fanno dormire la notte Gaza? Difficile cantarne ma chissà
Il nome di Annalisa nei nuovi album in uscita mancava da due anni. Due anni in cui la sua voce e i suoi capelli rosso fuoco non sono mai davvero scomparsi dal palco, anzi hanno inseguito una data dopo l’altra fino ad approdare all’Ariston. Ora il digiuno finalmente si interrompe con un lavoro concreto, «umano» e caldo. Si potrebbe dire che Ma io sono fuoco, il disco prodotto da Warner uscito venerdì 10 ottobre, è un’opera in qualche modo sudata perché frutto di un anno e mezzo di instancabile lavoro, nei ritagli di tempo tra un impegno e il successivo. È forse anche per questo che, come ha raccontato la 40enne savonese a Open, riunisce in sé due degli elementi più “naturali” per la cantante: quell’impronta elettropop anni Ottanta e un uso della parola ironico, a volte sarcastico, ma «dritto». 🔗 Leggi su Open.online
