Annalisa | esce Ma io sono fuoco

Ma io sono fuoco è un album che parla di rapporti umani, di vita, di superficialità maschile, di passaggi di tempo (Annalisa) ha da poco compiuto 40 anni). Il nuovo disco arriva in un momento magico della carriera di Annalisa che finora annovera 19 singoli di successo per un totale di 52 dischi di platino e 14 d’oro. Dal punto di vista sonoro l’album oscilla tra il presente e il passato in una contaminazione totale tra il pop contemporaneo e il synth pop elettronico degli anni Ottanta. I brani simbolo del disco sono Maschio, Piazza San Marco con Marco Mengoni, Avvelenata (feauturing Paolo Santo) e la conclusiva Una tigre sul letto continua a parlarmi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Annalisa: esce “Ma io sono fuoco”

In questa notizia si parla di: annalisa - esce

"Piazza San Marco", il nuovo (atteso) singolo di Annalisa e Mengoni. Ecco quando esce

“Ma io sono fuoco”, il nuovo album di Annalisa esce il 10 ottobre

Annalisa, “Ma io sono fuoco” esce il 10 ottobre

Tg1. . La musica con #Annalisa. Esce domani “Ma io sono fuoco”, il suo ultimo disco. Al centro c’è il tempo, da interpretare in senso circolare. E Sanremo? “Quest’anno non è nei piani”, dice. #Tg1 Caterina Proietti - facebook.com Vai su Facebook

La musica con #Annalisa. Esce domani “Ma io sono fuoco”, il suo ultimo disco. Al centro c’è il tempo, da interpretare in senso circolare. E Sanremo? “Quest’anno non è nei piani”, dice. #Tg1 Caterina Proietti - X Vai su X

Annalisa: esce “Ma io sono fuoco” - Dieci nuove canzoni ispirate alle sonorità del pop contemporaneo con qualche incursione nostalgica negli anni Ottanta ... Riporta panorama.it

Esce oggi “Ma io sono fuoco” di Annalisa che mercoledì e a dicembre sarà a Bari La prossima settimana per la mostra fotografica, tra due mesi i concerti al Palaflorio - Annalisa tornerà live dal 15 novembre nei principali palasport italiani con il “CAPITOLO I” del suo nuovo viaggio (organizzato da Friends & Partners) e alcune date sono già sold out: il 15 novembre a ... Si legge su noinotizie.it