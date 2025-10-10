Annalisa e il nuovo album Ma io sono fuoco | Un incoraggiamento alla trasformazione

Amica.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(askanews) – Regina delle hit, voce potente e grandi doti musicali, Annalisa esce con l’album Ma io sono fuoco che suona come una dichiarazione di identità, sempre più matura e coinvolgente. GUARDA LE FOTO Annalisa oggi e ieri: tutte le volte che si è tagliata i capelli corti. «In realtà questo cambiamento per me è un processo molto lento e molto organico che accade di giorno in giorno, quasi non me ne accorgo. Di fatto semplicemente cresco faccio esperienza e cerco sempre di evolvermi e di non ripetermi mai. Questo concetto c’è anche in questo disco e nel titolo, Ma Io Sono Fuoco, che è proprio un modo per incoraggiarmi a essere capace di trasformarmi e di trasformare anche le cose che mi accadono in occasioni». 🔗 Leggi su Amica.it

annalisa e il nuovo album ma io sono fuoco un incoraggiamento alla trasformazione

© Amica.it - Annalisa e il nuovo album “Ma io sono fuoco”: «Un incoraggiamento alla trasformazione»

In questa notizia si parla di: annalisa - nuovo

Annalisa annuncia il nuovo album Ma io sono fuoco, fuori in autunno

Annalisa annuncia il nuovo album e dei versi inediti: “Attenzione, questa non è la copertina”

Annalisa, ‘Ma io sono fuoco’ nuovo album in autunno

annalisa nuovo album ioAnnalisa torna con Ma io sono fuoco, il nuovo album tra metamorfosi, nuove sfide e suoni tra passato e presente - We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... Secondo vogue.it

annalisa nuovo album ioAnnalisa e il potere della tigre nel nuovo album, per una donna che non fa sconti: «Sanremo in gara? Non è questo l'anno» - Come una nuova Raffaella Carrà, Annalisa torna con undici tracce scritte con ironia (e il featuring con Marco Mengoni), ritratto di una donna che non accetta compromessi. Come scrive cosmopolitan.com

Cerca Video su questo argomento: Annalisa Nuovo Album Io