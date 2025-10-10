Annalisa e il nuovo album Ma io sono fuoco | Un incoraggiamento alla trasformazione

(askanews) – Regina delle hit, voce potente e grandi doti musicali, Annalisa esce con l’album Ma io sono fuoco che suona come una dichiarazione di identità, sempre più matura e coinvolgente. GUARDA LE FOTO Annalisa oggi e ieri: tutte le volte che si è tagliata i capelli corti. «In realtà questo cambiamento per me è un processo molto lento e molto organico che accade di giorno in giorno, quasi non me ne accorgo. Di fatto semplicemente cresco faccio esperienza e cerco sempre di evolvermi e di non ripetermi mai. Questo concetto c’è anche in questo disco e nel titolo, Ma Io Sono Fuoco, che è proprio un modo per incoraggiarmi a essere capace di trasformarmi e di trasformare anche le cose che mi accadono in occasioni». 🔗 Leggi su Amica.it

