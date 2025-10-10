Annalisa e il nuovo album Ma io sono fuoco | Un incoraggiamento alla trasformazione
(askanews) – Regina delle hit, voce potente e grandi doti musicali, Annalisa esce con l’album Ma io sono fuoco che suona come una dichiarazione di identità, sempre più matura e coinvolgente. GUARDA LE FOTO Annalisa oggi e ieri: tutte le volte che si è tagliata i capelli corti. «In realtà questo cambiamento per me è un processo molto lento e molto organico che accade di giorno in giorno, quasi non me ne accorgo. Di fatto semplicemente cresco faccio esperienza e cerco sempre di evolvermi e di non ripetermi mai. Questo concetto c’è anche in questo disco e nel titolo, Ma Io Sono Fuoco, che è proprio un modo per incoraggiarmi a essere capace di trasformarmi e di trasformare anche le cose che mi accadono in occasioni». 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: annalisa - nuovo
Annalisa annuncia il nuovo album Ma io sono fuoco, fuori in autunno
Annalisa annuncia il nuovo album e dei versi inediti: “Attenzione, questa non è la copertina”
Annalisa, ‘Ma io sono fuoco’ nuovo album in autunno
Annalisa, è uscito il nuovo album “Ma io sono fuoco” #Annalisa #MAIOSONOFUOCO - X Vai su X
Annalisa presenta 'Ma io sono fuoco': "Nuovo album per guardare sempre avanti". Incontrerà i fan in sei appuntamenti 'Art Gallery & instore' a Milano, Bologna, Torino, Roma, Napoli e Bari. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Annalisa torna con Ma io sono fuoco, il nuovo album tra metamorfosi, nuove sfide e suoni tra passato e presente - We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... Secondo vogue.it
Annalisa e il potere della tigre nel nuovo album, per una donna che non fa sconti: «Sanremo in gara? Non è questo l'anno» - Come una nuova Raffaella Carrà, Annalisa torna con undici tracce scritte con ironia (e il featuring con Marco Mengoni), ritratto di una donna che non accetta compromessi. Come scrive cosmopolitan.com