Annalisa accende il nuovo album | palasport al via nel mirino lo stadio

Esce oggi il nuovo capitolo di Annalisa, un lavoro che porta un titolo che non ammette esitazioni: “Ma io sono fuoco”. La incontriamo alla vigilia dei live nei palasport: energia composta, sorriso limpido, la frangia in ordine. Ci racconta come trasforma inciampi e svolte in traiettorie creative, mentre la musica riaccende ogni scena. Un’identità che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Annalisa accende il nuovo album: palasport al via, nel mirino lo stadio

Elodie, Annalisa, Gigi D’Alessio, Emma, Elisa, Brunori Sas e tanti altri: a Napoli il palco si accende contro la violenza sulle donne. Un evento sold out con Amadeus special guest e mezzo milione di euro destinati ai centri antiviolenza. - facebook.com Vai su Facebook

Annalisa torna con Ma io sono fuoco, il nuovo album tra metamorfosi, nuove sfide e suoni tra passato e presente

Annalisa: la festa per il nuovo album e il primo posto in radio - Da oggi (venerdì 10 ottobre) è disponibile il disco “Ma io sono fuoco” e cominciano i firmacopie in alcune gallerie italiane ... Da radioitalia.it