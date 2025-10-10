Annalisa a 40 anni | La tigre del tempo si è mangiata i miei dubbi ma ho scelto la via giusta

Siamo fatti di tempo. Di giorni, mesi, anni che ci trascinano via come il fiume, ci sbranano come una tigre, ci divorano come il fuoco. Parola di quel Jorges Luis Borges a cui, guardando in alto, Annalisa lega il senso del suo nuovo album “Ma io sono fuoco” fin dalla copertina, mettendo in mostra la sua sensualità adagiata tra lenzuola bagnate, cuscini in fiamme e un felino minaccioso che spunta da dietro la testiera del letto. “Anche se nella costruzione del disco non sono partita da lì” ammette “Nali” nello studio di Soundcheck, il format musicale su carta, web e social del nostro giornale. “Ho iniziato a scrivere queste nuove canzoni già nel corso dell’ultimo tour e ad un certo punto mi sono resa conto che il tema capace di legarle tutte era proprio quello del tempo che passa e ci trasforma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Annalisa a 40 anni: “La tigre del tempo si è mangiata i miei dubbi, ma ho scelto la via giusta”

