Anna Wintour | Victoria Beckham ci ha dimostrato che ci sbagliavamo sul suo conto
Una carriera tutta in salita quella di Victoria Beckham nel mondo della moda. Nessuno credeva in lei, nessuno pensava che sarebbe stata in grado di tracciare una nuova strada in questo settore e nessuno voleva aiutarla. A partire da Anna Wintour, che per anni ha rifiutato l’invito alle sfilate di moda dell’ex Spice Girls prima di cambiare totalmente idea. E diventare oggi una delle sue più grandi sostenitrici. Anna Wintour, il suo pensiero su Victoria Beckham è cambiato. Victoria Beckham è entrata nel mondo della moda circondata da numerosi pregiudizi. L’ex Spice Girls e quintessenza della Wag per via del suo matrimonio con David Beckham non ha avuto di certo vita facile. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: anna - wintour
Il Diavolo Veste Prada 2: Miranda è tornata, con la borraccia di cristalli che Anna Wintour non indosserebbe mai
Anna Wintour cerca una nuova assistente: stipendio da 125n mila dollari per il ruolo del film “Il Diavolo Veste Prada”
Il Diavolo veste Prada diventa realtà: Anna Wintour cerca un assistente (pagato 125 mila dollari)
AFFASCINANTI DA GIORGIO ARMANI! Una sfilata unica quella di @giorgioarmani alla @pinacotecabrera , l’ultima disegnata da Giorgio Armani. Hanno posato per noi Anna Wintour e @francescocarrozzini , @biancabalti , @marisaberensonofficial , @ijesse - facebook.com Vai su Facebook
Miranda Priestly e Anna Wintour insieme alla sfilata di Dolce & Gabbana a Milano - X Vai su X
Victoria Beckham, la donna che visse tre volte (tutte all'insegna della moda): tre buoni motivi per guardare il suo documentario - Su Netflix, disponibile dal 9 ottobre, l'atteso documentario Victoria Beckham che racconta il retroscena della sfilata più importante della carriera dell'ex Posh intervallato da aneddoti mai rivelati ... Riporta vanityfair.it
Anna Wintour says Victoria Beckham ‘totally proved fashion industry wrong’ - Dame Anna, who appears in the new Victoria Beckham documentary series, said she thought Beckham’s fashion label was a ‘hobby’. Come scrive heraldscotland.com