Anna Wintour | Victoria Beckham ci ha dimostrato che ci sbagliavamo sul suo conto

Una carriera tutta in salita quella di Victoria Beckham nel mondo della moda. Nessuno credeva in lei, nessuno pensava che sarebbe stata in grado di tracciare una nuova strada in questo settore e nessuno voleva aiutarla. A partire da Anna Wintour, che per anni ha rifiutato l’invito alle sfilate di moda dell’ex Spice Girls prima di cambiare totalmente idea. E diventare oggi una delle sue più grandi sostenitrici. Anna Wintour, il suo pensiero su Victoria Beckham è cambiato. Victoria Beckham è entrata nel mondo della moda circondata da numerosi pregiudizi. L’ex Spice Girls e quintessenza della Wag per via del suo matrimonio con David Beckham non ha avuto di certo vita facile. 🔗 Leggi su Dilei.it

