Anna Hall e Sander Skotheim vincono il Combined Events Tour di World Athletics
Anna Hall e Sander Skotheim hanno vinto il World Athletics Combined Events Tour, il massimo circuito internazionale itinerante dedicato alle prove multiple. La statunitense si è imposta nell’eptathlon con 3.781 punti, lasciandosi alle spalla la connazionale Taliyah Brooks (3.514) e la colombiana Martha Araujo (3.485). Il norvegese ha invece dettato legge nel decathlon con 3.754 punti, distanziando di misura lo statunitense Kyle Garland (3.719) e il portoricano Ayden Owens-Delerme (3.650). Il risultato è stato ufficialmente ratificato dalla Federazione Internazionale, che oggi ha svelato l’identità dei due campioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
