Cosa sta succedendo tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta al Grande Fratello? Tra loro si sta inserendo Giulia Soponariu? Per alcuni questo è solo l’inizio di una lunga storia che vedrà al centro dell’attenzione un bel triangolo amoroso, che potrebbe appassionare davvero il pubblico. Facendo il punto della situazione, inizialmente i telespettatori hanno iniziato a interessarsi al particolare avvicinamento tra Jonas e Anita, i quali hanno dimostrato, già nei primi giorni di convivenza, una certa sintonia. La complicità tra i due ha portato vari fan del programma a immaginare la nascita di un’appassionante love story, in modo abbastanza prematuro. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Anita, Jonas e Giulia: al Grande Fratello un triangolo amoroso? La svolta