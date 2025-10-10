Anime watch party anteprima esclusiva di Chainsaw man – il film | la storia di rez al The Space Cinema Moderno

Romatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo dei precedenti appuntamenti dedicati a Jujutsu Kaisen e Demon Slayer, continua al The Space Cinema il viaggio nell’universo dell’animazione giapponese con un nuovo evento imperdibile della rassegna “Anime Watch Party”.Martedì 22 ottobre alle ore 20:00, il The Space Cinema Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: anime - watch

Chainsaw Man debutta al cinema: Anime Watch Party al The Space Roma Moderno

Chainsaw Man – Il FIlm – la storia di Reze in anteprima allo Space Cinema di Roma il 22 ottobre - Il 22 ottobre per l'"Anime Watch Party", il The Space Cinema Roma Moderno proietterà “Chainsaw Man – Il FIlm la storia di Reze”. Da vgmag.it

Cerca Video su questo argomento: Anime Watch Party Anteprima