Angoli di Napoli nelle pagine di Croce domani a Palazzo Filomarino focus sulla spiaggia e la villa di Chiaia

Proseguono gli appuntamenti della rassegna multidisciplinare Un angolo di Napoli dalle pagine di Benedetto Croce organizzata dall’ Istituto italiano per gli studi storici in collaborazione con Casa del contemporaneo centro di produzione teatrale per promuovere la cultura e il patrimonio storico e architettonico della città di Napoli attraverso le opere di Croce. Sabato 11 ottobre Manuela Mandracchia leggerà pagine da Storie e leggende napoletane di Benedetto Croce: La spiaggia e la villa di Chiaia e La casa di una poetessa. Ad introdurre il reading sarà Maria Rascaglia che illustrerà i cambiamenti della Villa comunale di Napoli e del lungomare, un tempo occupato da lidi e spiagge, e della Riviera di Chiaia, che una volta era la “piaggia di Chiaia” su cui sorgeva la “casa campestre” della poetessa Laura Terracina. 🔗 Leggi su Ildenaro.it