Angelina Jolie | Preoccupata per la salute dei nostri figli E chiede 30.000 dollari a Brad Pitt

Angelina Jolie ha rilasciato una lunga dichiarazione alla Corte di Los Angeles e qui, per la prima volta, si aperta su quello che ha definito un “periodo difficile e traumatico”. Il riferimento è chiaro: parla della lunga e turbolenta separazione da Brad Pitt, che in passato ha accusato di abusi. E al quale non solo avrebbe lasciato il pieno controllo delle proprietà (Château Miraval incluso), ma non avrebbe chiesto “gli alimenti o qualsiasi altro sostegno finanziario”. Adesso, però, chiede 30.000 dollari all’ex marito. Angelina Jolie ricorda il “periodo traumatico” della separazione. La dichiarazione di Angelina Jolie è ufficiale. 🔗 Leggi su Dilei.it

