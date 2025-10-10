Angelina Jolie attacca Brad Pitt | Io e i miei figli non siamo mai più tornati a Chateau Miraval troppo dolore

Angelina Jolie rivela nei documenti legali contro Brad Pitt di non essere mai tornata alla tenuta Château Miraval dopo il divorzio: "Troppo doloroso per me e i nostri figli". La battaglia legale continua. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Angelina jolie e doug liman tornano insieme nel thriller spionistico the initiative

Senza sangue disponibile in streaming: intervista a Angelica Pisilli, la giovane Nina nel film di Angelina Jolie

Maria con Angelina Jolie arriva in prima tv su Sky

La figlia di Angelina Jolie si scatena nel ballo e diventa virale

Angelina Jolie: 'Non riconosco il mio paese, sono tempi molto pesanti. Qualsiasi cosa limiti le espressioni personali e le libertà di chiunque, penso sia molto pericolosa' #ANSA

Brad Pitt: «Dopo la rottura con Angelina Jolie bevevo e fumavo marijuana prima di fare colazione. Volevo smettere di recitare» - Brad Pitt, il bello e impossibile di Hollywood, ha vissuto in realtà momenti difficilissimi nella sua vita privata dopo il divorzio da Angelina ...

Brad Pitt: "Dopo il divorzio da Angelina Jolie ero in ginocchio, bevevo e fumavo marijuana tutti i giorni" - Dopo aver vissuto anni tormentati, segnati da dipendenze, dolore e una profonda crisi personale, l'attore, ...