Andrea Vercesi il liutaio autodidatta | in mostra le chitarre acustiche reaizzate per passione

Valle Salimbene (Pavia), 10 ottobre 2025 – Impiegato amministrativo in un'azienda che importa da tutto il mondo e commercia legnami d'opera e da costruzione, poi liutaio per passione. Andrea Vercesi ha la musica nel sangue ed è riuscito a legare questo suo amore all'artigianato. Dopo oltre 30 anni di conoscenza della chitarra acustica da utilizzatore e musicista, negli ultimi tempi da autodidatta (studiando su alcuni libri soprattutto in inglese e frequentando masterclass all'Acoustic Guitar Village in occasione della Fiera di Cremona) Vercesi ha creato la sua attività come costruttore di strumenti musicali.

