Andrea Sempio un punto tra 20 e 30 sull' appunto del papà può incastrare il pm Venditti? Anomalie dalle indagini Cosa è emerso

Un punto su un foglio di carta può rappresentare una prova, o quanto meno un indizio? È ciò che dovranno dimostrare gli inquirenti di Brescia che indagano sull'ex. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Andrea Sempio, un punto tra 20 e 30 (sull'appunto del papà) può incastrare il pm Venditti? «Anomalie dalle indagini». Cosa è emerso

In questa notizia si parla di: andrea - sempio

Garlasco, l’annuncio su Andrea Sempio: “Quell’impronta non è sua”

Andrea Sempio, nella foto di classe al liceo la soluzione del delitto di Garlasco?

Filorosso, Manuela Moreno intervista la madre di Andrea Sempio

"Rimandato l'incontro tra me, Andrea Sempio e l'avvocato Taccia" In diretta a #Mattino5 parla l'avvocato Lovati - X Vai su X

La Stampa. . Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco, ha accusato Fabrizio Corona di averlo ingannato. «Mi ha ripreso mentre bevevo, chiedendomi di parlare a ruota libera e di usare toni volgari. Poi ha distribuito il video p - facebook.com Vai su Facebook

Andrea Sempio, un punto tra 20 e 30 (sull'appunto del papà) può incastrare il pm Venditti? «Anomalie dalle indagini». Cosa è emerso - Un punto su un foglio di carta può rappresentare una prova, o quanto meno un indizio? Segnala leggo.it

Delitto Chiara Poggi, parla l’amico di Andrea Sempio: “Lo scontrino non è un alibi, è un indizio” - In un'intervista rilasciata a Rai 3, l'amico di Andrea Sempio e Marco Poggi, Roberto Freddi, è tornato a parlare dello scontrino del parcheggio al centro ... Si legge su fanpage.it