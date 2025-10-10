Andrea Sempio spunta un’altra intercettazione sospetta | Mi ha chiamato e…

C’è un nuovo tassello nel complesso mosaico del caso Garlasco. A distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi, torna sotto i riflettori Andrea Sempio, l’amico del fratello della vittima. Questa volta al centro dell’attenzione c’è un’intercettazione risalente all’8 febbraio 2017, in cui Sempio racconta ai propri legali di aver ricevuto una telefonata “strana” da parte di un maresciallo dei Carabinieri. « M’ha chiamato qua un maresciallo dei Carabinieri che mi dice: io so che lei aveva già parlato con l’altro, con Sapone. E mi fa: io dovrei passare lì tra mezz’oretta perché devo farle alcune domande », avrebbe detto Sempio in quel colloquio, registrato e finito ora agli atti del Riesame di Brescia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

