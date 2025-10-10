Andrea Sempio il papà ai pm di Brescia | Eravamo in balia degli avvocati 50-60mila euro erano per loro Le bugie della mamma a Le Iene

Perché il papà di Andrea Sempio scriveva «Venditti gip archivia per 20.30 euro»? A spiegarlo è stato lo stesso Giuseppe Sempio, sentito a verbale lo scorso 26. Andrea Sempio, il papà ai pm di Brescia: «Eravamo in balia degli avvocati, 50-60mila euro erano per loro». Le bugie della mamma a Le Iene

Garlasco, l’annuncio su Andrea Sempio: “Quell’impronta non è sua”

Andrea Sempio, nella foto di classe al liceo la soluzione del delitto di Garlasco?

Filorosso, Manuela Moreno intervista la madre di Andrea Sempio

Andrea Sempio, un punto tra 20 e 30 (sull'appunto del papà) può incastrare il pm Venditti? «Anomalie dalle indagini». Cosa è emerso - Un punto su un foglio di carta può rappresentare una prova, o quanto meno un indizio?

Garlasco, scagionò Andrea Sempio: l'ex pm Venditti ora è indagato per corruzione - È con questa pesante accusa che ieri si è scatenato un terremoto giudiziario sul caso Garlasco.