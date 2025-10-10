Andrea Sempio il papà ai pm di Brescia | Eravamo in balia degli avvocati 50-60mila euro erano per loro Appunto su Venditti? Ecco che significa

Perché il papà di Andrea Sempio scriveva «Venditti gip archivia per 20.30 euro»? A spiegarlo è stato lo stesso Giuseppe Sempio, sentito a verbale lo scorso 26. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Andrea Sempio, il papà ai pm di Brescia: «Eravamo in balia degli avvocati, 50-60mila euro erano per loro. Appunto su Venditti? Ecco che significa»

