Andrea Sempio e l’intercettazione prima del verbale 2017 | Chiamato da un carabiniere mi ha detto che deve farmi alcune domande

Ilgiorno.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Garlasco (Pavia), 10 ottobre 2025 – "M'ha chiamato qua un   Maresciallo dei Carabinieri che mi dice: io so che le   i aveva già parlato con l'altro, con Sapone. E mi fa: io dovrei passare lì tra mezz'oretta perché devo farle alcune domande ".   Questo quanto diceva parlando con i suoi legali dell’epoca  Andrea Sempio, intercettato l'8 febbraio del 2017, due giorni prima dell'interrogatorio nella prima inchiesta a Pavia a suo carico per l'omicidio di Chiara Pogg i, uccisa nella villetta di famiglia in via Pascoli a Garlasco il 13 agosto di dieci anni prima.  Garlasco, il legale di Sempio da Corona: bufera per le frasi choc su Yara Gambirasio e Massimo Bossetti Mario Venditti e gli atti depositati al Riesame . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

andrea sempio e l8217intercettazione prima del verbale 2017 chiamato da un carabiniere mi ha detto che deve farmi alcune domande

© Ilgiorno.it - Andrea Sempio e l’intercettazione prima del verbale 2017: “Chiamato da un carabiniere, mi ha detto che deve farmi alcune domande”

In questa notizia si parla di: andrea - sempio

Garlasco, l’annuncio su Andrea Sempio: “Quell’impronta non è sua”

Andrea Sempio, nella foto di classe al liceo la soluzione del delitto di Garlasco?

Filorosso, Manuela Moreno intervista la madre di Andrea Sempio

andrea sempio l8217intercettazione primaGarlasco, il padre di Sempio fu intercettato: "Dobbiamo pagare quei signori lì" - Registrazioni del 2017 sono state riascoltate e ora trascritte nelle indagini della Procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari a carico dell'ex procuratore di Pavia Venditti. msn.com scrive

andrea sempio l8217intercettazione primaSempio e le carte sequestrate: l’appunto “118 stesa in fondo scala Stasi”, la nota “1) chiamate vs fisso Poggi” e il memoriale della Bozzola - Ecco tutto il materiale sequestrato e non sequestrato a casa di Andrea Sempio e dei genitori il 26 settembre ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Andrea Sempio L8217intercettazione Prima