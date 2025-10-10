Andrea Sempio e l’intercettazione prima del verbale 2017 | Chiamato da un carabiniere mi ha detto che deve farmi alcune domande

Garlasco (Pavia), 10 ottobre 2025 – "M'ha chiamato qua un Maresciallo dei Carabinieri che mi dice: io so che le i aveva già parlato con l'altro, con Sapone. E mi fa: io dovrei passare lì tra mezz'oretta perché devo farle alcune domande ". Questo quanto diceva parlando con i suoi legali dell'epoca Andrea Sempio, intercettato l'8 febbraio del 2017, due giorni prima dell'interrogatorio nella prima inchiesta a Pavia a suo carico per l'omicidio di Chiara Pogg i, uccisa nella villetta di famiglia in via Pascoli a Garlasco il 13 agosto di dieci anni prima.

