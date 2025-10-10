Andrea Carrozzo e Valeria Fasiello aprono il programma di Opera prima

Lecceprima.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ARNESANO - La grande musica nella piccola Arnesano e oltre. Al via sabato 11 ottobre 2025 l'ottava edizione della stagione concertistica di Opera Prima, con la direzione artistica di Ludovica Rana. Organizzata dall'omonima associazione musicale presieduta da Vincenzo Rana, è realizzata con il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

