Andrea Carrozzo e Valeria Fasiello aprono il programma di Opera prima
ARNESANO - La grande musica nella piccola Arnesano e oltre. Al via sabato 11 ottobre 2025 l'ottava edizione della stagione concertistica di Opera Prima, con la direzione artistica di Ludovica Rana. Organizzata dall'omonima associazione musicale presieduta da Vincenzo Rana, è realizzata con il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Sabato 4 ottobre 2025 ore 21. Passione in Musica ? Sax Andrea Carrozzo. Pianoforte Valeria Fasiello. Teatro Mazzacorati 1763. Un sentito ringraziamento alla dottoressa Giulia Dalmonte. - facebook.com Vai su Facebook
Andrea scrive una canzone per la sua Valeria che non c'è più - Andrea Ravagnani dopo aver fatto visita alla tomba di Valeria, ieri è volato di nuovo a Parigi. Segnala ilmattino.it