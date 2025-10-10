Ancora ritardi | cinque case della comunità novaresi non apriranno per tempo

Delle sette previste in provincia di Novara, cinque non apriranno, o meglio non apriranno secondo i tempi previsti dal Pnrr, ossia metà anno 2026. Come ha detto il consigliere regionale di minoranza Domenico Rossi, la provincia di Novara oggi risulta essere “maglia nera” per le case di comunità. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

