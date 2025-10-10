Ancora occhi su Juanlu | idea per gennaio

Forzazzurri.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nome di Juanlu Sanchez resta sulla lista del Napoli. L’esterno del Siviglia, classe 2003, era stato vicino . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

ancora occhi su juanlu idea per gennaio

© Forzazzurri.net - Ancora occhi su Juanlu: idea per gennaio

In questa notizia si parla di: occhi - juanlu

Napoli, Juanlu non si sblocca: il piano B è pronto per essere innescato, occhi sul nazionale

Mercato Napoli, occhi su Juanlu Sánchez del Siviglia! Tutti gli aggiornamenti sulla trattativa per il giocatore iberico

occhi juanlu idea gennaioAncora occhi su Juanlu: idea per gennaio - Ancora occhi su Juanlu: idea per gennaio Il nome di Juanlu Sanchez resta sulla lista del Napoli. Da forzazzurri.net

Mercato Napoli, Juanlu è una telenovela. A centrocampo torna l’idea Musah - Nel frattempo, il Napoli continua a tessere la tela infinita con il Siviglia che secondo i piani dovrebbe portare al bis in salsa iberica: Juanlu Sanchez, certo. Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Occhi Juanlu Idea Gennaio