Ancora guai per il triestino David Sirca | alla sbarra anche in Veneto le denunce non si contano

Tra il settembre del 2021 e il marzo del 2022 alcune mail avevano gettato nel panico un produttore di vini e una catena di supermercati della provincia di Treviso, così come centinaia di soggetti in tutta la penisola italiana. Il contenuto di quelle missive era infatti una minaccia terribile. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

