Ancora forte divario di genere in discipline Stem la sfida vista da esperti e aziende

(Adnkronos) – La Giornata internazionale delle Bambine e delle Ragazze (International Day of the Girl Child) che si celebra ogni anno l’11 ottobre, istituita dalle Nazioni Unite nel 2011, continua a rappresentare un'importante occasione per richiamare l’attenzione globale sui diritti, le sfide e le potenzialità delle bambine e delle ragazze in tutto il mondo. Italia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com