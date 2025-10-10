Ancora bel tempo e temperature sopra media da metà settimana atteso calo termico | le previsioni del weekend

Nel weekend di sabato 11 e domenica 12 ottobre prosegue la fase di tempo sereno e temperature miti su gran parte delle regioni del nostro Paese. Lo ha spiegato a Fanpage.it Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert: "Avremo una situazione molto stabile, prevista qualche lieve pioggia in Sardegna e Sicilia. Dalla metà della prossima settimana atteso calo termico". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ancora temperature non invernali, ma non per molto. La rimonta dell'alta pressione porta bel tempo e temperature più miti sulla penisola ma la isole maggiori rimangono escluse. Su Sardegna e Sicilia sono infatti previsti rovesci sparsi a tratti forti - X Vai su X

