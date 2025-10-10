Anche l' Italia vuole proteggere i minori dai social ma siamo sicuri che vietarli sia la scelta migliore?

Una proposta bipartisan mira a vietare l’uso dei social network fino ai 15 anni e a introdurre un sistema di verifica dell’età tramite un documento digitale nazionale, sempre che i ragazzi non trovino un modo per aggirarlo. 🔗 Leggi su Wired.it

