Anche la falce e il martello per Manildo | Rifondazione comunista entra nella coalizione

Padovaoggi.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La trattativa è durata alcune settimane me nelle ultime ore si è trovata la quadra. Rifondazione Comunista, scartata l'ipotesi di proporre un proprio candidato a governatore, entra nella coalizione che sosterrà la candidatura di Giovanni Manildo alla presidenza della Regione Veneto. Tutto ciò. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: falce - martello

Il complotto del martello (con falce). L'editoriale di Cerno

Cara Salis, tutta falce e lancio del martello

Silvia Salis dopo il lancio del martello provi il “lancio della falce”

Cerca Video su questo argomento: Falce Martello Manildo Rifondazione