Anche a Palermo scioperano i medici di base | ambulatori chiusi garantite solo le urgenze

Palermotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche a Palermo i medici di medicina generale aderiranno allo sciopero nazionale del 5 novembre, proclamato dallo Snami (Sindacato nazionale autonomo medici italiani) e annunciato nei giorni scorsi. I sanitari palermitani sono pronti, dunque, a incrociare le braccia. Gli ambulatori resteranno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

