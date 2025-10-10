Ancelotti sorride | Estevao-Rodrygo show manita Brasile nell' amichevole con la Corea del Sud
La Seleçao del ct italiano domina il primo dei due test con le doppiette dei suoi talenti e la firma finale di Vinicius. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: ancelotti - sorride
Mbappé esulta per il gol del fratellino Ethan contro il Psg (Video) Mbappé jr ha segnato l'1-1 del Lille. Le Parisien: Kylian, dagli spalti, era felice e sorridente, nonostante si professi grande tifoso del Psg. Nel match tra Lille e Psg di Ligue 1, terminato 1-1, era pr - facebook.com Vai su Facebook
Ancelotti sorride: Estevao-Rodrygo show, manita Brasile nell'amichevole con la Corea del Sud - La Seleçao del ct italiano domina il primo dei due test con le doppiette dei suoi talenti e la firma finale di Vinicius ... Da msn.com
Brasile, Ancelotti ha trovato il nuovo Neymar: super Estevao travolge la Corea, la scelta nostalgica del ct - 0 la Corea del Sud e si innamora del nuovo Neymar: il 18enne del Chelsea Estevao ripaga la fiducia di Ancelotti con una doppietta. Riporta sport.virgilio.it