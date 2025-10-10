Ancelotti elogia le qualità individuali del Brasile mentre Estevao e Rodrygo brillano nella disfatta della Corea del Sud

2025-10-10 17:13:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il ripetuto messaggio di Carlo Ancelotti di duro lavoro e impegno da parte del Brasile ha dato i suoi frutti oggi, battendo 5-0 la Corea del Sud. Ancelotti non ha avuto vita facile all’inizio della sua permanenza in Brasile, vincendo due partite su quattro e faticando a trovare la formazione giusta. Ma sembravano un’unità molto più coesa a Seoul con Willian Estevao e Rodrygo che hanno segnato due volte per aggiungere un gol di Vinicius Jr mentre i padroni di casa sono stati respinti da parte. “Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra”, ha detto Ancelotti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com