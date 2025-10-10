Ancelotti elogia le qualità individuali del Brasile mentre Estevao e Rodrygo brillano nella disfatta della Corea del Sud
2025-10-10 17:13:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il ripetuto messaggio di Carlo Ancelotti di duro lavoro e impegno da parte del Brasile ha dato i suoi frutti oggi, battendo 5-0 la Corea del Sud. Ancelotti non ha avuto vita facile all’inizio della sua permanenza in Brasile, vincendo due partite su quattro e faticando a trovare la formazione giusta. Ma sembravano un’unità molto più coesa a Seoul con Willian Estevao e Rodrygo che hanno segnato due volte per aggiungere un gol di Vinicius Jr mentre i padroni di casa sono stati respinti da parte. “Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra”, ha detto Ancelotti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: ancelotti - elogia
Viva il Foglio che elogia De Siervo: lo sport è business, è industria, basta lagnarsi e vivere di nostalgie Il Tour de France parte da Firenze, il Giro d’italia dall’estero, ma se il Milan gioca a Perth scoppia la rivolta sindacale. La Serie A non può pretendere di viver - facebook.com Vai su Facebook
Real Madrid, Ancelotti: "Troppi impegni? Concederemo vacanze individuali ai giocatori" - Il Real Madrid si appresta a disputare l'ennesima stagione densa di partite, forse anche più densa delle precedenti. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Real, Ancelotti sul caso Mbappé: "Sa che deve fare meglio, ma il problema non è individuale" - Le due vittorie in campionato hanno illuso un po' tutti quando il Real Madrid è uscito da Anfield ammaccato 2- Da tuttomercatoweb.com