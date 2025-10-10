Ancelotti Brasile tutti pazzi per l’allenatore italiano C’è solo una nota stonata…
Ancelotti Brasile, tutti pazzi per l’allenatore italiano. Esaltata la sua capacità di migliorare i talenti. C’è solo una nota stonata ed è Neymar. Carlo Ancelotti sta dimostrando di avere una chiave speciale per i talenti brasiliani. Non solo ha trasformato Vinicius Jr. nel «miglior giocatore del mondo», ma ha fatto brillare anche Militão e Rodrygo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: ancelotti - brasile
Brasile-Cile (Qualificazioni Mondiali Sudamerica, 05-09-2025 ore 02:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ancelotti già qualificato
Brasile, per Ancelotti arriva la prima sconfitta tra Var e… palloni sgonfi. Cos’è successo
Pato: "Milan, Allegri è l'uomo giusto: come lui ce ne sono pochi. Ancelotti-Brasile, che onore..."
Ancelotti carica il Brasile: «Dobbiamo vincere il Mondiale, non essere i migliori giocatori al mondo» In conferenza: «Apprezzo molto l'atmosfera all'interno della squadra. La cosa fondamentale non è la tattica bensì l'atteggiamento in campo» https://www.ilnapol - facebook.com Vai su Facebook
"Chi vince il Mondiale? Io spero il Brasile. Direi loro per il mio amico Ancelotti. Tiferò per loro. Ha il tocco magico chissà che non trasformi in oro anche quello". Lo ha detto Zlatan Ibrahimovic all'assemblea generale dell'ECA a Roma. #ANSA - X Vai su X
Brasile, Ancelotti ha trovato il nuovo Neymar: super Estevao travolge la Corea, la scelta nostalgica del ct - 0 la Corea del Sud e si innamora del nuovo Neymar: il 18enne del Chelsea Estevao ripaga la fiducia di Ancelotti con una doppietta. Scrive sport.virgilio.it
Ancelotti carica il Brasile: «Dobbiamo vincere il Mondiale, non essere i migliori giocatori al mondo» - Carlo Ancelotti, allenatore del Brasile, è intervenuto in conferenza stampa in vista delle amichevoli contro Corea del Sud e Giappone. Riporta ilnapolista.it