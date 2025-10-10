Anagni ancora ferme le attivazioni delle progressioni per il personale
La Cisl Fp Frosinone ha formalmente inviato una nota al Sindaco di Anagni, Daniele Natalia, alla Giunta Comunale e al Consigliere con delega al Personale, Luigi Petrucci, per richiamare l’attenzione sull’importanza dell’attivazione delle progressioni tra le Aree del personale dipendente, come. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: anagni - ferme
Non è Novo Nordisk il vero tema sul quale riflettere. Viene lo stesso da Anagni. Ed è la storia di qualche spugna alla quale si vuole dare la colpa dell'aqcua nella quale è stata immersa... - facebook.com Vai su Facebook