Anagni ancora ferme le attivazioni delle progressioni per il personale

Frosinonetoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cisl Fp Frosinone ha formalmente inviato una nota al Sindaco di Anagni, Daniele Natalia, alla Giunta Comunale e al Consigliere con delega al Personale, Luigi Petrucci, per richiamare l’attenzione sull’importanza dell’attivazione delle progressioni tra le Aree del personale dipendente, come. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: anagni - ferme

Cerca Video su questo argomento: Anagni Ferme Attivazioni Progressioni