Anabolizzanti illegali e 2,5 chili di hashish in casa 36enne finisce in carcere

Un altro importante arresto nell'ambito dello spaccio di stupefacenti sul nostro territorio. Nella serata del 6 ottobre, infatti, i Carabinieri della Stazione di Maranello, hanno tratto in arresto in flagranza un italiano 36enne, ritenuto responsabile di detenzione a fini di spaccio di sostanze. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

