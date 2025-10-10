Sopralluogo ieri mattina nello stabilimento Inalca da parte di funzionari ed addetti dei vigili del fuoco, dell’Arpa e dell’Ats all’indomani della fuoriuscita di gas refrigerante con dispersione di ammoniaca in tutti gli ambienti del macello con la conseguente evacuazione dei 400 tra addetti ed impiegati e l’ intossicazione di 27 operai. Occorreva pianificare la ripresa della produzione, effettuando contestualmente verifiche ed analisi su ciò che rimaneva della sostanza nell’ambiente. Mercoledì, il giorno drammatico che ha visto mobilitare ben 19 mezzi di soccorso del 118, era terminato con le prime operazioni di recupero (poi proseguite ieri) degli effetti personali del personale che aveva dovuto lasciare in tutta fretta lo stabilimento, compresi i sei intossicati che erano stati fortunatamente dimessi all’ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ammoniaca nel macello. Avviata la bonifica di tutti gli ambienti