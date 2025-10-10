Personaggi Tv. Le storie d’amore nate ad Amici di Maria De Filippi sono da sempre uno degli elementi più seguiti dal pubblico. Tra sfide, prove e convivenza nelle casette, spesso tra gli allievi nasce qualcosa che va oltre la musica e la danza. È successo anche a due ex concorrenti della 21ª edizione del talent show, che oggi hanno sorpreso i fan annunciando ufficialmente la loro relazione. Le due giovani artiste si sono mostrate insieme sui social, complici e felici, confermando quello che in molti avevano già intuito. Leggi anche: “Ho tanta rabbia dentro”. “Ballando con le stelle”, il duro sfogo di Barbara D’Urso Da Amici 21 a una nuova storia d’amore. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Amici”, scoppia l’amore tra ex allieve: si sono fidanzate