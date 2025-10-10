Amici 25 puntata 12 ottobre con Gigi D’Alessio Achille Lauro Fabrizio Moro

Nella puntata di domenica 12 ottobre del pomeridiano di Amici 25 molti gli ospiti in studio. Domenica 12 ottobre torna in onda su Canale5 alle ore 14 l’edizione numero 25 di Amici di Maria De Filippi. Molti gli ospiti in studio. A giudicare la gara di canto sarà Gigi D’Alessio. Presenteranno il loro nuovo singolo Fabrizio Moro, dal titolo Non ho paura di niente, che anticipa l’omonimo album, e Achille Lauro, che canterà Senza una stupida storia. 18 gli allievi della scuola che dovranno convincere sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide: Opi, Penelope Maria Massa, Valentina Pesaresi, Michele Ballo, Frasa, Flavia Buoncristiani, Gabriele Gard, Riccardo Stimolo, Plasma, e Michelle Cavallaro per la categoria canto; Tommaso Troso, Alex, Matilde Fazio, Pierpaolo Monzillo, Emiliano Fiasco, Maria Rosaria Dalmonte, Alessio Di Ponzio e Anna per la categoria ballo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

