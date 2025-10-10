Amici 25 puntata 12 ottobre con Gigi D’Alessio Achille Lauro Fabrizio Moro
Nella puntata di domenica 12 ottobre del pomeridiano di Amici 25 molti gli ospiti in studio. Domenica 12 ottobre torna in onda su Canale5 alle ore 14 l’edizione numero 25 di Amici di Maria De Filippi. Molti gli ospiti in studio. A giudicare la gara di canto sarà Gigi D’Alessio. Presenteranno il loro nuovo singolo Fabrizio Moro, dal titolo Non ho paura di niente, che anticipa l’omonimo album, e Achille Lauro, che canterà Senza una stupida storia. 18 gli allievi della scuola che dovranno convincere sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide: Opi, Penelope Maria Massa, Valentina Pesaresi, Michele Ballo, Frasa, Flavia Buoncristiani, Gabriele Gard, Riccardo Stimolo, Plasma, e Michelle Cavallaro per la categoria canto; Tommaso Troso, Alex, Matilde Fazio, Pierpaolo Monzillo, Emiliano Fiasco, Maria Rosaria Dalmonte, Alessio Di Ponzio e Anna per la categoria ballo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: amici - puntata
Giulia Stabile e gli attacchi di panico: "Una volta mi è venuto prima di una puntata di Amici". Il racconto
Amici 25esima edizione: la data della prima puntata, i professori e la concorrenza
Amici 24, vendite flop: finalisti battuti da Luk3, eliminato alla terza puntata del serale
Anna nella puntata di domenica ha indossato la maglia della sfida e reagisce così #Amici25 - X Vai su X
Frasa nella puntata di domenica ha indossato la maglia della sfida e condivide in casetta le sue emozioni #Amici25 Vai su Facebook
Amici 25, anticipazioni terza puntata del 12 ottobre: Achille Lauro tra gli ospiti, giudici Gigi D’Alessio e Oriella Dorella - Amici 25: anticipazioni terza puntata domenica 12 ottobre alle 14. Si legge su atomheartmagazine.com
Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 12 ottobre: nuove sfide, Achille Lauro tra gli ospiti in studio - Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 12 ottobre 2025 su Canale 5. Come scrive msn.com