News TV. Torna l’appuntamento più atteso della domenica pomeriggio: Amici di Maria De Filippi. Domenica 12 ottobre 2025, su Canale 5 alle 14:00, andrà in onda la terza puntata del pomeridiano, già registrata giovedì 9 ottobre e pronta a regalare nuovi colpi di scena. Le indiscrezioni diffuse da SuperGuida TV e dalla pagina X (Twitter) Amici News rivelano una puntata carica di tensione: nuove sfide, ospiti d’eccezione e classifiche ribaltate. Gli allievi della scuola più famosa d’Italia dovranno mettersi ancora una volta alla prova davanti ai professori, ai giudici esterni e al pubblico in studio. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Amici 2025, anticipazioni bomba: nuovi allievi, ospiti stellari e tensione nella terza puntata

