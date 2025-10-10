Amiamo gli italiani | Trump torna ad elogiare Cristoforo Colombo con un’onorificenza Meloni ringrazia video

“Siamo tornati, italiani”.  Con queste parole Donald Trump ha accompagnato la sua firma su una proclamazione d’onore per Cristoforo Colombo. L’esploratore genovese che ha scoperto l’America è molto amato dai cittadini statunitensi, meno che dai marxisti del Black Lives matter, che nel 2020 imbrattarono e distrussero le sue statue. “Amiamo gli italiani”, ha poi aggiunto il presidente americano, mentre il segretario dello staff della Casa Bianca Will Scharf ha osservato che il Columbus Day, festa federale dal 1971, è un “evento particolarmente importante per gli italoamericani che celebrano l’eredità di Cristoforo Colombo, l’innovazione e lo zelo esplorativo che egli rappresentava”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

