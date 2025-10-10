Ambra Angiolini e l' amore | Non ho bisogno di qualcuno per stare in piedi vorrei una persona che mi piace per come sta al mondo

L'attrice ha raccontato come la sua idea dell'amore sia cambiata nel corso del tempo. Oggi che ha 48 anni non amerebbe mai per bisogno, ma non manca la voglia di incontrare qualcuno di affine. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ambra Angiolini e l'amore: «Non ho bisogno di qualcuno per stare in piedi, vorrei una persona che mi piace per come sta al mondo»

