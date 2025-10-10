Ambra Angiolini | A 48 anni non ho bisogno di qualcuno per stare in piedi

L'eterna ragazzina di " Non è la Rai" è cresciuta. Alla soglia dei 50 anni Ambra Angiolini ha cambiato la sua visione rispetto all'amore e si è raccontata - tra vita privata e pubblica - nel corso di un'intervista rilasciata nel podcast " Fuori Onda " del Corriere della Sera. Dopo le tante delusioni d'amore vissute in passato, l'attrice ha deciso di andare oltre le cosiddette farfalle nello stomaco e di guardare ai sentimenti in un'ottica più profonda. Le ultime dichiarazioni. Ai microfoni di "Fuori Onda" Ambra Angiolini ha confessato che a 48 anni la sua visione dell'amore è notevolmente cambiata: " Oggi non sopporto più di dire ti amo a una persona solo per quello che mi fa succedere di bello, ma vorrei dirlo per come lo vedo lavorare, perché condivide le sue cose, tanto da ammirarlo e dire "che fortuna". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ambra Angiolini: "A 48 anni non ho bisogno di qualcuno per stare in piedi"

