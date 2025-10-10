Ambesi secco | Alcaraz e Sinner sono i due alleati di Musetti per le Finals Se mancano loro sono problemi…

Massimiliano Ambesi (giornalistaanalista di Eurosport) ha valutato quanto accaduto finora nel Masters1000 di Shanghai. Sul cemento asiatico si è dovuto prendere atto della sconfitta negli ottavi di finale di Lorenzo Musetti contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Si è disquisito molto di questo confronto nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. “ Auger-Aliassime era in striscia aperta contro gli italiani come sconfitte e ha interrotto questo trend. Sono rimasto molto stupito dalle quote che davano ampiamente favorito Musetti. Ok, Lorenzo veniva da due buoni tornei, però Aliassime aveva giocato i quarti a Cincinnati, le semifinali agli US Open. 🔗 Leggi su Oasport.it

